Polizei Braunschweig

POL-BS: 147 neue Mitarbeitende verstärken das Team der Polizei in der Region Braunschweig

Braunschweig (ots)

Polizeipräsident Michael Pientka begrüßte am 09.10.2023 147 neue Mitarbeitende, die während des letzten halben Jahres in die Polizeidirektion Braunschweig versetzt oder neu eingestellt wurden. 112 von den insgesamt 132 Vollzugsbeamtinnen und -beamten haben wenige Tage zuvor erfolgreich ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen abgeschlossen. Darüber hinaus wurden in den letzten Monaten mehrere Beschäftigte eingestellt. Sie nehmen alle unterschiedliche Aufgaben in den Dienststellen im Braunschweiger Land wahr und verstärken das Team der Polizei. In verschiedenen Dialogformaten der Begrüßungsveranstaltung bestand die Gelegenheit sich vorzustellen und aktuelle strategische Themen der Behörde, wie Führungsphilosophie, Demokratieschutz und Diversität zu diskutieren. Außerdem wurden besondere Arbeitsbereiche gezeigt und interne Beratungsangebote bekannt gemacht. Der Generationswechsel in den Dienststellen der Polizeidirektion Braunschweig setzt sich weiter fort. Auch in den nächsten Jahren werden viele junge Menschen den Mitarbeitenden der "Babyboomergeneration" nachfolgen. Die Polizeidirektion Braunschweig setzt auf motivierte Bewerberinnen und Bewerber und gestaltet den Wissenstransfer aktiv. "Ich freue mich über unsere neuen Mitarbeitenden. Sie sind durch das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen oder anderweitige Vorerfahrungen gut vorbereitet und leisten so einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger" so Polizeipräsident Michael Pientka.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell