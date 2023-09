Straelen (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag (15. September 2023) zwischen 07:30 und 11:00 Uhr an der Elektronik des Tores einer Garage an der Straße Gemüseplatz herummanipuliert, um sich Zugang zur Garage zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs) Rückfragen bitte an: ...

