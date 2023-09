Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Täter lösen Alarm aus

Issum (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. September 2023) haben unbekannte Täter versucht, in das Gebäude einer Elektrofirma an der Straße Am Schankweiler einzudringen. Auf einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich drei Personen der Halle von der Kevelaerer Straße aus nähern. Gegen 00:20 Uhr schlug eine der Personen die Scheibe eines Hallentores ein, was einen Alarm auslöste. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

