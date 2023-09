Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Supermarkt-Lager

Obst- und Gemüsekisten gestohlen

Kleve-Kellen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. September 2023) in das Lager eines Supermarktes an der Olmerstraße eingedrungen. Sie entwendeten drei Paletten mit insgesamt mehr als 700 Klappboxen für Obst und Gemüse. Zu vermuten ist, dass ein Fahrzeug für den Abtransport der sperrigen Beute bereitstand. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

