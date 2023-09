POL-KLE: Geldern - E-Roller mit Kennzeichen 537CIZ gestohlen

Kleve (ots) - Zwischen 12:00 Uhr und 22:10 Uhr am Samstag (16. September 2023) sind unbekannte Täter in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Braunstraße eingedrungen. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam, um sich Zutritt zu verschaffen und entwendeten anschließend mehrere Elektrogeräte, darunter eine Playstation und einen Fernseher, aus den Räumlichkeiten. Danach flüchteten die Täter ...

