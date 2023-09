POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (14. September 2023) zwischen 08:25 Uhr und 13:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Audi, der an der Straße Martinikirchgang abgestellt war. Der Melder stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren, rechten Beifahrertür fest und erstattete Anzeige bei der Polizei, weil sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um den ...

mehr