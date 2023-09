Kleve (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14. September 2023) kam es in der Innenstadt zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. Auf der Frankenstraße gingen unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy an. Sie schlugen eine Heckscheibe ein und verschafften sich so Zugriff auf den Innenraum, aus dem sie mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Makita entwendeten. Auf der Königsallee schlugen Unbekannte ...

mehr