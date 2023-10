Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall A2 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Braunschweig (ots)

BAB 2 Richtung Berlin, Helmstedt

10.10.23, 16.15 Uhr

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Gestern Nachmittag ist es auf der A2 Richtung Berlin in Höhe Helmstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Dabei befuhr ein 34-jähriger Fahrer mit seinem LKW die A2.

In Höhe Helmstedt kam es zu einer Staubildung, was der 34-Jährige vermutlich zu spät erkannte.

Er versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit einem am Stauende befindlichen LKW, so dass dieser auf einen weiteren LKW aufgeschoben wurde.

Aufgrund des Ausweichmanövers kollidierte der verursachende LKW mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden 59-jährigen Motorradfahrer, so dass dieser wiederum mit einem weiteren PKW kollidierte und anschließend in den Grünstreifen an der Mittelschutzplanke geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Letztlich kam der LKW des 34-Jährigen quer über alle Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden PKW konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern.

Zwei weitere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A2 Richtung Berlin voll gesperrt, wodurch es zu größeren Staubildungen kam.

Innerhalb des Staus wendeten dann einzelne Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge und verließen unter Ausnutzung der Rettungsgasse die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Helmstedt West.

Dieses Verhalten ist nicht nur verbotswidrig und gefährlich, sondern behindert mitunter auch lebenswichtige Rettungsmaßnahmen.

Die Autobahnpolizei sucht nun nach den Fahrern dieser Fahrzeuge und erbittet sich Hinweise unter der Telefonnummer 0531/476-3715.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell