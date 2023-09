POL-MA: Mannheim: Unbekannter flüchtet nach Unfall und hinterlässt einen Sachschaden von 3.000 Euro - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Donnerstag bog um kurz vor halb zehn ein 46-Jähriger mit seinem Opel von der Laubenheimer Straße nach links in die Neustadter Straße ein. Er missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines Hondas, welcher auf der Neustadter Straße in Richtung Am Aubuckel unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein hoher Sachschaden, der ...

mehr