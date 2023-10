Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Lehndorf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schölkestraße, 14.10.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Unbekannter nutzt Abwesenheit einer 75-Jährigen aus

In den Mittagsstunden des vergangenen Samstags kam es im Braunschweiger Stadtteil Lehndorf zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Im ersten Obergeschoss öffnete er daraufhin gewaltsam die verschlossene Wohnungstür der 75-jährigen Dame. In ihrer Abwesenheit wurde die Wohnung vom Unbekannten durchsucht und durchwühlt. Anschließend verließ der Täter die Wohnung unerkannt.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die genaue Schadenshöhe lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell