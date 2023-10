POL-NOM: Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalierten

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr, entdeckte eine Passantin eine Rauchentwicklung im Bereich der ehemaligen Duni-Schänke in der Straße "Am Eichholz". Der Brandort konnte durch die Feuerwehr schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Zwei Holzstämme und der belaubte Waldboden sind auf bislang unbekannte Art und Weise in Schwelbrand geraten. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache bzw. verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit ...

