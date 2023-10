Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Motorrad

Uslar (ots)

Solling (La) - Am Samstag Nachmittag, den 30.09.2023, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus dem Landkreis Diepholz mit seinem Motorrad die L548 aus Richtung Eschershausen kommend in Richtung Relliehausen. Auf Höhe des "Neuen Teich" kam er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mittels RTW einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand Sachschaden.

