POL-WAF: Ennigerloh. Fußgängerin angefahren

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Montag (11.09.2023, 10.57 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Ahlen schwer verletzt worden. Ein 49-jähriger Everswinkeler fuhr mit seinem Pkw auf der Dorffelder Straße, um nach rechts in den Vorhelmer Weg abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Ahlener mit seinem E-Scooter über den Radweg des Vorhelmer Wegs in Richtung Vorhelm und querte die Dorffelder ...

