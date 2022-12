Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn

Isterberg - vier leicht verletzte Personen bei schwerem Verkehrsunfall

Nordhorn / Isterberg (ots)

Der 62-jährige Fahrer eines Mercedes GLA fuhr gegen 11.30 Uhr auf der B 403 in Richtung Nordhorn. Er verlangsamte seine Geschwindigkeit, um nach links in die Einfahrt zu einem Gehöft abzubiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein zwei Fahrzeuge hinter dem Mercedes fahrender 24-jähriger Fahrer eines Audi S3 zum Überholen an. Der 24-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang des 62-Jährigen zu spät und fuhr laut ersten Erkenntnissen ungebremst in den Mercedes. Trotz des schweren Unfalls mit hoher Geschwindigkeit, wobei beide Fahrzeuge Totalschaden erlitten, sind alle Personen nur leicht verletzt. Die Rettungsleitstelle forderte nach dem ersten Notruf neben Krankenwagen auch einen Rettungshubschrauber an, der innerhalb kürzester Zeit vor Ort war, jedoch glücklicherweise nicht gebraucht wurde. Der 62-Jährige sowie seine 62-jährige Beifahrerin als auch der 24-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden zur ärztlichen Begutachtung aufgrund des schweren Unfalls ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell