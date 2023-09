POL-WAF: Telgte. Polizei sucht Zeugen nach Raub mit Schusswaffe

Warendorf (ots) - Am Montag, 11.09.2023, 08.38 Uhr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Bentelerstraße in Wadersloh. Eine 59-jährige Langenbergerin fuhr mit ihrem Pkw entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr Bentelerstraße/ Am Park/ Schulkamp ein und fuhr über den Begrenzungsbordstein in die Parkanlage des ehemaligen ...

mehr