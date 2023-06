Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad kollidiert mit PKW und flüchtet... Zeugen gesucht...

BAB 6; Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am frühen Montagnachmittag, befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Ford Focus, die BAB 6 in Richtung Saarbrücken. Ca. 400 Meter vor dem Parkplatz "Drehertal", wechselte ein Motorradfahrer plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit dem Heck des Ford Focus. Der Motorradfahrer strauchelte, kam aber nicht zu Fall, sondern setzte stattdessen seine Fahrt ohne anzuhalten fort! Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hatte der Focus-Fahrer seinen PKW nach links gezogen und touchierte dadurch die Mittelschutzplanke. Am PKW des 38-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Nach Angaben des Geschädigten, saß auf dem Motorrad auch ein Sozius. Nähere Angaben konnte der PKW-Fahrer nicht machen. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die eventuell sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

