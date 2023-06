Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Glan Müncheweiler (ots)

Auf der B423 zwischen Henschtal und Glan-Münchweiler ereignet sich am Sonntag-Vormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 54-jährige kommt aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rollt einen Abhang hinunter. Dort kollidiert das Auto frontal mit einem Baum. Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass die Frau allein an dem Unfall beteiligt war. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal führte eine technische Rettung durch, um die eingeklemmt Frau aus ihrem Auto zu befreien. Anschließend wurde sie mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.|pikus

