POL-WAF: Wadersloh. Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bentelerstraße

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.09.2023, 08.38 Uhr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Bentelerstraße in Wadersloh. Eine 59-jährige Langenbergerin fuhr mit ihrem Pkw entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr Bentelerstraße/ Am Park/ Schulkamp ein und fuhr über den Begrenzungsbordstein in die Parkanlage des ehemaligen Friedhofs. Dort kollidierte ihr Pkw frontal mit einem Baum, schleuderte herum und kam schließlich auf dem angrenzenden Gehweg der Parkanlage zum Stehen. Die 59-Jährige wurde von Rettungskräften aus ihrem Pkw geborgen und musste reanimiert werden. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde die Langenbergerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Dort verstarb sie an ihren schweren Verletzungen. Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen.

