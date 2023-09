Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Geflüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Radfahrer ist am Samstagabend (09.09.2023, 22.25 Uhr) zwischen Warendorf und Sassenberg mit einem 24-jährigen Radfahrer zusammengestoßen.

Die beiden fuhren auf dem Radweg der K 44 (Lange Wiese) in entgegengesetzter Richtung. In einer leichten Kurve begegneten und berührten sie sich und stürzten. Beide gaben an, sich leicht verletzt zu haben. Nachdem der 24-jährige Sassenberger die Personalien austauschen wollte, flüchtete der Beteiligte Richtung Sassenberg - bei ihm eine weitere Radfahrerin.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: Männlich, 30 bis 50 Jahre alt, trug eine kurze Hose. Weiblich, 30 bis 50 Jahre alt, circa 1.55 Meter groß, hatte blonde Haare. Keiner der beiden trug einen Fahrradhelm. Vermutlich haben sich die beiden auf Russisch unterhalten.

Wir bitten die beiden Radfahrer oder weitere Zeugen die Hinweise zu den Beteiligten geben können, sich bei der Polizei zu melden: Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

