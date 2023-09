POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Rennradfahrer in Gruppe gestürzt

Warendorf (ots) - Ein, im Zuge einer Veranstaltung, aufgestelltes Versorgungszelt geriet in der Nacht von Samstag (09.09.) auf Sonntag (10.09.) in Brand. Polizei und Feuerwehr erhielten gegen 01.00 Uhr Kenntnis von dem Vorfall. Hinweise zur Ursache sind aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen zur ...

