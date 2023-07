Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Brand eines Müllcontainers

Kandel (ots)

Am Montag Abend gegen 23.00h brannte in der Marktstraße in Kandel ein Müllcontainer. Aufgrund der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Müllcontainer von zwei männlichen Personen im Alter von ca. 16 - 18 Jahren angesteckt wurde. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Das Feuer wurde von der freiwilligen Feuerwehr Kandel gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens auf andere Gegenstände bestand nicht. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

