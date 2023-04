Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Senior getäuscht und bestohlen

Mannheim (ots)

Ein 82-jähriger Mann wurde am Dienstag, gegen 15 Uhr, in der Nähe der Zwölf-Apostel-Kirche von zwei Unbekannten angesprochen. Einer der Männer verwickelte den Senioren in ein Gespräch und erweckte bei ihm den Eindruck, dass er ein Nachbar sei. Dem Täter gelang es ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und überredete den Herrn, dass er ihm bei der kurzfristigen Aufbewahrung einer größeren Bargeldsumme hilft. Der 82-Jährige lud deshalb die beiden Männer in seine Wohnung ein und öffnete für sie seinen Tresor. Daraufhin lenkte einer der Täter den Senioren ab, während der andere unbemerkt Gold- und Silberschmuck im Wert von knapp 10.000 Euro entwendete.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls auf.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Seien sie immer dann besonders vorsichtig, wenn es um Geld und Wertsachen geht. Geben Sie möglichst nie Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern gegenseitig Beistand zu leisten.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Maschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell