POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Radfahrer ist am Samstagabend (09.09.2023, 22.25 Uhr) zwischen Warendorf und Sassenberg mit einem 24-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Die beiden fuhren auf dem Radweg der K 44 (Lange Wiese) in entgegengesetzter Richtung. In einer leichten Kurve begegneten und berührten sie sich und stürzten. Beide gaben an, sich leicht verletzt zu haben. Nachdem der 24-jährige Sassenberger die ...

mehr