Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt durchs Vogtland

Greiz (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 13:15 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Greiz eine VW-Kleinwagen in der Reichenbacher Straße in Greiz einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrzeugführer den Funkstreifenwagen und das Anhaltesignal bemerkte, beschleunigte er seinen Wagen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf. Die Fahrt ging über Reinsdorf, Friesen, quer durch Reichenbach i. Vogtland, Mylau, Netschkau und wieder nach Greiz. Hierbei fuhr der junge Fahrzeugführer innerorts Geschwindigkeiten, welche weit über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit lagen, missachtete mehrere rote Ampeln, schnitt Kurven und gefährdete damit mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Verfolgung waren mehrere Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Greiz sowie des Autobahnpolizeireviers Reichenbach beteiligt.

In der Ortslage Greiz-Dölau konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, sodass Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden.

