LPI-G: Widerstand geleistet

Gera (ots) - Gera: Beim Einbiegen in die Siemensstraße stieß gestern Abend (07.09.2023), kurz nach 17:00 Uhr ein Pkw Mercedes (Fahrer 70) mit einer auf den Radweg befindlichen E-Bike-Fahrerin (41) zusammen. Diese kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie schließlich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das E-Bike nicht mehr fahrbereit war. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen ...

