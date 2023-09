LPI-G: Polizeieinsatz An der Glashütte

Altenburg (ots) - Altenburg: Mit grauer Farbe beschmierten unbekannte Täter zwischen dem 05.09.2023 und dem 06.09.2023 die Hauswand sowie eine Packstation in der Käthe-Kollwitz-Straße und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0233797/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr