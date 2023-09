POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit E-Scooter

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (08.09.2023) in ein Einfamilienhaus in Beckum-Neubeckum eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten zwischen 02:00 Uhr und 11.30 Uhr eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude an der Agnes-Miegel-Straße. Hier stahlen sie unter anderem Baumaschinen und Akkus. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per ...

mehr