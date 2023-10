Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) 12-jähriger Schüler auf dem Schulweg von unbekanntem jungen Mann absichtlich zu Boden gerissen und getreten - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Freitagmorgen, kurz nach 07.30 Uhr, ist ein 12-jähriger Schüler von einem unbekannten jungen Mann auf dem Schulweg auf Höhe der Bachzimmerer Straße 9 im Bereich eines Friseur-Geschäftes am Schulranzen gepackt und zu Boden gerissen worden. Zudem trat der Unbekannte mehrmals nach dem am Boden liegenden Schüler. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Schwarzwaldstraße. Nach Angaben des bei der Tat leicht verletzten Kindes war dem Vorfall keine andere Handlung oder ein Kontakt zwischen dem Täter und dem Schüler vorausgegangen. Der unbekannte junge Mann wurde von dem 12-Jährigen wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, schlank und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Stepp-Jacke, schwarzer Jogging-Hose und weißen Schuhen. Zur Tatzeit habe der Unbekannte ein rotes Cappy getragen und möglicherweise eine schwarze Bauchtasche mitgeführt. Die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter und auch um mögliche Zeugenhinweise zu der oben geschilderten Tat.

