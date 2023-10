Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen, Ziegelhütte) Pedelec-Fahrer in einen Zaun geraten und bei Sturz verletzt

Tuttlingen-Nendingen, Ziegelhütte (ots)

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochabend auf dem Verbindungsweg Leimenreute bei der zwischen Tuttlingen und Nendingen gelegenen Ziegelhütte vom Weg abgekommen, in einen angrenzenden Zaun geraten und hat sich bei einem folgenden Sturz mehrere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 17.20 Uhr auf dem Weg Leimenreute in Richtung des Weges "Bei der Ziegelhütte", als es zu dem Sturz kam. Der 74-Jährige musste ärztlich versorgt werden.

