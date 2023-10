Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/ Rottweil/ Oberndorf/ Horb/ Balingen) Nachtragsmeldung zu den Raubüberfällen auf Tankstellen (24.09.-10.10.2023)

Sulz/ Rottweil/ Oberndorf/ Horb/ Balingen (ots)

Seit Ende September bis Mitte Oktober ist es in den Landkreisen Rottweil, Horb und Balingen zu mehreren bewaffneten Raubüberfällen auf Tankstellen gekommen, bei denen insgesamt eine Summe in Höhe mehreren hundert Euro erbeutet worden ist. Wir berichteten bereits zu den einzelnen Vorfällen. Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach derzeitigen Stand der Ermittlungen einen Zusammenhang der Taten nicht ausschließen. Eine eigens bei der Kriminalpolizei Rottweil eingerichtete Ermittlungsgruppe ist mit den Ermittlungen betraut.

Wir bitten weiterhin Personen, die verdächtige Beobachtungen, auch im Vorfeld der Überfälle, bei den Tankstellen Sulz, Oberndorf-Bochingen, Horb-Nordstetten, Rottweil und Balingen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 bei der Kriminalpolizei Rottweil oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wir empfehlen Mitarbeitenden an Tankstellen bei einem Raubüberfall sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Versuchen Sie, nicht allein sich in der Tankstelle aufzuhalten. Melden Sie verdächtige Beobachtungen unverzüglich über Notruf bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell