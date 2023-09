Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Unfallflucht auf der L74 - Fahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (31.08.2023) kam es auf der L74 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin eine schwere Verletzung erlitt. Die 27-Jährige war mit ihrem Seat in Richtung Müngsten unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Burgholz geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach links gegen die Leitplanke. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen eine Schachtabdeckung und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Die junge Frau erlitt dabei eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den parallel verlaufenden Parkplatz geleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könnte ein Mercedes CL an dem Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

