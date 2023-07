Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Korrektur einer Unfallmeldung vom 19.07.2023, 16.12 Uhr

Friedberg (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Pressestelle Wetterau, vom 19.07.2023, 16.12 Uhr

Bei der Unfallschilderung zur Meldung

"Friedberg: Beim Linksabbiegen Mazda übersehen"

wurde der Unfallhergang falsch dargestellt.

Ich bitte die Redaktionen die Berichterstattung zu diesem Unfall entsprechend zu korrigieren.

Der richtige Unfalltext lautet:

Friedberg: Beim Linksabbiegen Ford übersehen -

Drei Leichtverletzte forderte ein Zusammenprall gestern Nachmittag am Abzweig nach Bauernheim. Gegen 15.50 Uhr war die 45-jährige Lenkerin eines Mazdas von Dorheim in Richtung Fauerbach unterwegs und wollte nach links in Richtung Bauernheim abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Ford C-Max und nahm ihm die Vorfahrt. Der 76-jährige Fahrer des Ford konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte mit dem Mazda zusammen. Die in Altenstadt lebende Mazdafahrerin sowie der in Friedberg lebende Fordfahrer und seine 74-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon und wurden zu weiteren Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

