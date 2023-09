Ludwigshafen (ots) - Fünf illegale Arbeitnehmer ohne Aufenthaltstitel wurden in der letzten Woche auf Grund von Hinweisen durch die Polizei durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe bei einer Baustellenkontrolle in Ludwigshafen aufgegriffen. Die fünf illegalen Arbeitnehmer aus Weißrussland sind bei einer Firma mit Sitz in Polen angestellt ...

mehr