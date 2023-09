Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Karlsruhe (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ging am vergangenen Freitag und Samstag im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Schwerpunktprüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor. Im Fokus standen dabei sämtliche Aufgabenbereiche dieser Branche, wie beispielsweise Sicherheitstätigkeiten bei Veranstaltungen und Objektschutz.

Beim Hauptzollamt Karlsruhe waren für diese Maßnahme 101 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz und prüften die Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Im Rahmen der Schwerpunktaktion werden/wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Darüber hinaus spielen auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine bedeutende Rolle. In Zuge dessen wurden 454 Personenbefragungen durchgeführt. Dabei wurde vor Ort 77 Sachverhalte aufgedeckt, welche weitere Ermittlungen nach sich ziehen. Des Weiteren wurden mehrere Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Nach den erfolgten Prüfungen vor Ort finden weitere Nachermittlungen statt, bei denen die erhobenen Daten sowie Aussagen der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Arbeitgeber abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Dabei ist ein Austausch mit anderen Kooperationsbehörden bpm entscheidender Bedeutung.

Zusatzinformation:

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung durch die FKS der Zollverwaltung trägt durch umfangreiche Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

