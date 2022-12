Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Hauptbahnhof: Trickdiebe erbeuten durch geschickte Ablenkung Tasche mit hohem Bargeldbetrag aus Fahrzeug

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend wurde einem 74-Jährigen in der Tiefgarage des Mannheimer Hauptbahnhofs die Umhängetasche aus dem Kofferraum des Autos gestohlen. Die Trickdiebe gingen dabei arbeitsteilig vor: Einer lenkte den Geschädigten und die beiden anderen, im Fahrzeug befindlichen Personen ab, indem er nach dem Weg fragte. In der Zeit begab sich eine zweite Person zum Kofferraum, öffnete diesen und entnahm die dort abgelegte Tasche. Darin befanden sich Medikamente, ein iPhone, eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie einem Bargeldbetrag in zwei Währungen von umgerechnet über 10.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Geschädigte schon beim Verstauen im Kofferraum oder sogar schon zuvor, zum Beispiel beim Hantieren mit dem Geldbeutel bei einem Zahlungsvorgang beobachtet wurde. Die Anforderung und Auswertung von Videoaufzeichnungen der Tatörtlichkeit sowie des Umfelds sind Teil der weiteren Ermittlungen.

Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die den Diebstahl oder die Ansprechsituation an dem weißen VW Golf in der Tiefgarage beobachtet haben. Möglicherweise sind auch weitere Personen in der Tiefgarage oder am Hauptbahnhof angesprochen worden, bei denen es dann aber nicht zum Diebstahl kam. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, nordafrikanischer Phänotyp, 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkle Haare, gepflegtes Äußeres, führte einen Trolley mit sich, bekleidet mit dunklem Anorak, Jeans und schwarzem Mund-Nasen-Schutz (bestickt mit gelber "französischer Lilie"). Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 174-3310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell