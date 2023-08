Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 12.08.2023

Peine (ots)

Versuchter Einbruch

Am 10.08.2023 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Fleischerei in der Twete in Peine. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Tür zur Filiale aufzuhebeln. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am 11.08.2023 gegen 15:25 Uhr kam es in der Sundernstraße in Peine zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der bislang unbekannte Beschuldigte versuchte von der Terrasse aus ein Fenster aufzuhebeln. Dabei wurde er von der Geschädigten angesprochen, der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Pkw-Diebstahl

Zwischen dem 10.08.2023, 19:30 Uhr und dem 11.08.2023, 07:00 Uhr kam es in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine zum Diebstahl eines Ford Fiesta. Der Pkw wurde aus einer verschlossenen Garage entwendet, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 18 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell