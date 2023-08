Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 11.08.2023 - 12.08.2023, 09:00 Uhr

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Str./Erikastraße Zeit: 11.08.2023, gegen 22:57 Uhr Hergang: Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Braunschweiger Straße in Richtung B 6 und übersah eine 77-jährige Fußgängern, die die 4-spurige Straße von links kommend in Rtg. Erikastraße überqueren wollte. Hierbei wurde die Frau vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Die Schadenshöhe am Pkw wurde auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

