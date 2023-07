Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am Freitagabend (28.07.2023), gegen 18:53 Uhr, wurde der Polizei in Geestland und den weiteren Rettungskräften ein Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Schwanewede auf der BAB27 gemeldet. Eine 27-jährige Bremerin war mit ihrem Pkw der Marke BMW infolge von Aquaplaning ins Schleudern geraten. Aufgrund der den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab, schoss über das Sichtdreieck der Anschlussstelle und überschlug sich mehrfach mit ihrem Pkw. Die 27-Jährige konnte das Wrack dennoch selbstständig verlassen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer*innen waren nicht involviert. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro (s. Lichtbild).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell