Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer prallt gegen Pkw

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Stenerner Weg / Brockhoffstraße;

Unfallzeit: 13.06.2023, 08.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 75-Jährige hatte gegen 08.50 Uhr den Stenerner Weg aus Richtung Salzmannstraße kommend befahren. An der Kreuzung mit der Brockhoffstraße übersah der Bocholter den von rechts kommenden Pkw einer 38-Jährigen aus Bocholt. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Pedelecfahrer stieß gegen die vordere Seitenfront des Autos und schlug nach ersten Erkenntnissen mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Der Mann trug einen Helm, der mutmaßlich Schlimmeres verhinderte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell