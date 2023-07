Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Freitagmorgen (28.07.2023), gegen 07:55 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines Kleintransporters aus Bremen, der auf der BAB27 in Höhe Hagen im Bremischen in Richtung Cuxhaven unterwegs war. Der 44-jährige Bremer konnte im Rahmen dieser Kontrolle aber keinen Führerschein vorzeigen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Somit konnte der Bremer die Fahrt nicht fortsetzen. Gegen ihn und den Halter des VW Transporters wurden jeweils ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, bzw. das Zulassen selbigen eingeleitet.

