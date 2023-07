Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall im Gegenverkehr - 3 Verletzte

Hemmoor. Am 26.07.2023, gegen 17 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 495 zwischen Hemmoor und Lamstedt drei Frauen zum Teil schwer verletzt. Eine 50-jährige Lamstedterin war mit ihrem PKW auf der B 495 von Hemmoor in Richtung Lamstedt unterwegs. In Höhe des Einmündungsbereiches zum Scheepsweg geriet sie in der dortigen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 42-jährigen Bremerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Bremerin und ihre ebenfalls 42-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße für etwa 2 Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 10.000 Euro.

