POL-CUX: LKW ohne Versicherung stillgelegt ++ diverse Unfälle

Ohne Versicherung - LKW stillgelegt

Hagen im Bremischen/BAB27: Am Donnerstagmorgen (27.07.2023), gegen 7.40 Uhr, haben Beamte des Polizeikommissariats Geestland die Kennzeichen eines Lkw nach einer Verkehrskontrolle entsiegelt. Bei der Kontrolle war aufgefallen, dass bereits seit einigen Monaten keine Haftpflichtversicherung für den LKW mehr bestand. Der 34-jährige Fahrzeugführer aus Bremen hatte nach eigenen Angaben keine Kenntnis von der fehelenden Versicherung. Dennoch wurden gegen ihn und den Halter des LKW ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Zulassungsplaketten an den Kennzeichen wurden entfernt und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt.

Auffahrunfall mit verletztem Autofahrer

Neuenwalde/BAB27: Am Donnerstagnachmittag (27.07.2023), gegen 14.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Abfahrt der Anschlussstelle Neuenwalde in Fahrtrichtung Cuxhaven. An der Einmündung zur Landesstraße 119 musste ein 33-jähriger aus Schleswig-Holstein mit seinem Pkw verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihm fahrende 64-jährige Hannoveranerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit ihrem PKW auf den Dacia des 33-jährigen auf. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Unfall durch Fehler beim Überholen

Otterndorf. Am Donnerstag, 27.07.23, kam es kurz nach 10 Uhr in Nordleda zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 46-jährige Bremerhavenerin wollte mit ihrem PKW mit Pferdeanhänger von der L 118 nach links in die Straße Osterende einbiegen. Eine hinter ihr fahrende 74-jährige PKW-Fahrerin aus Wanna erkannte den Abbiegevorgang zu spät und setzte zum Überholen des Gespanns an. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Drei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Cuxhaven. Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr wurden 3 Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Cuxhavener Straße leicht verletzt. Ein 27-jähriger Urlauber wollte mit seinem PKW von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er eine Gruppe von 5 bevorrechtigten Fahrradfahrern. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten die Fahrradfahrer stark abbremsen. Dabei stürzten drei von Ihnen und verletzten sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzten zu kümmern. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher kurze Zeit später ermitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

