Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Lottogeschäft innerhalb eines Supermarktes

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 2 Uhr in der Früh brachen unbekannte Täter in ein Lottogeschäft innerhalb eines Supermarktes in der Straße Am Rübsamenwühl ein. Durch Nutzung eines Transporters gelangten die unbekannten Täter in der Lieferanfahrt und unter Zuhilfenahme eines Rankgitters als Leiter auf das Dach des Supermarktes. Dort Schnitten sie ein Loch in die mehrschichtige Decke und gelangten so ins Innere des Lottogeschäfts. Im Lottogeschäft entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten im Gesamtwert von ca. 40000 Euro. Sie wurden bei der Ausübung der Tat durch mehrere am Gebäude angebrachte Kameras aufgezeichnet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Auestraße, Am Rübsamenwühl oder in der Nähe des E center Stiegler verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell