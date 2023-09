Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230918.2 Albersdorf: Haftbefehle nach Brand in Albersdorf erlassen!

Albersdorf (ots)

Nach einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum vergangenen Freitag in Albersdorf hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Gegen sie ergingen am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe drei Haftbefehle.

Kurz nach Mitternacht kam es in einer Erdgeschosswohnung in dem Haus mit sieben Parteien in der Norderstraße zu einem Vollbrand. Nur vier Minuten nach Erhalt des Einsatzes traf eine polizeiliche Streife am Ort ein. Die Beamten weckten einen noch schlafenden Bewohner und halfen zwei Personen vom Dach, die sich in akuter Lebensgefahr befanden. Letztlich blieben alle Geretteten ob des schnellen Eingreifens der Polizisten körperlich unversehrt, an dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Bereits vor Ort erhärtete sich der Verdacht des Vorliegens einer Brandstiftung. In der Folge führten intensive Ermittlungen der Heider Kripo zur Identifizierung und Festnahme von einer 20-jährigen weiblichen und zwei 20 und 34 Jahre alten männlichen Tatverdächtigen. Noch am Samstag erließ ein Richter am Amtsgericht Itzehoe gegen alle Beschuldigten Haftbefehl wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen und wegen schwerer Brandstiftung. Der Haftbefehl gegen den Ältesten wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Ob die Frau und die zwei Männer für weitere Brandlegungen im Bereich Albersdorf in Frage kommen, bleibt im Zuge der weiteren Ermittlungen zu klären.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell