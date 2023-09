POL-IZ: 230918.1 Grevenkop: Zeugen nach Diebstahl von Kupfer gesucht!

Büsum (ots) - Am Mittwoch ist es über Tag zu einem Einbruch in eine Wohnung in Büsum gekommen. In diesem Jahr suchten Einbrecher den Ort bereits das dritte Mal auf - die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr drangen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße ein. Während der Anzeigenaufnahme war nicht erkennbar, dass eine ...

mehr