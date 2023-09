Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230914.3 Sankt Michaelisdonn: Vandalismus in Schule

Sankt Michaelisdonn (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch richteten Unbekannte einige Schäden in der Sporthalle einer Schule in Sankt Michaelisdonn an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können.

In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, drangen Randalierer in die Sporthalle in der Hoper Straße ein. Dort nahmen sie unter anderem einen Feuerlöscher von der Wand und entleerten ihn auf dem Schulhof und beschmierten einige Objekte mit einem wasserfesten Stift. Mehrfach hinterließen sie den Schriftzug "FREEJ".

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell