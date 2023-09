Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230914.2 Reher: Einbruch in Kindertagesstätte

Reher (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Reher zu einem Einbruch in einen Kindergarten gekommen. Der Täter erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 18.15 Uhr, bis Mittwoch, 07.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt zu der Kindertagesstätte Am Sportplatz. In einem Büro entwendete der Einbrecher einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Box. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell