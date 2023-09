POL-IZ: 230913.1 Hemmingstedt: Diesel aus Fahrzeugen entwendet

Itzehoe (ots) - Am Montag ist ein Unbekannter in den frühen Abendstunden in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Itzehoe eingedrungen. Er entwendete unter anderem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.20 Uhr suchte ein Einbrecher die Stettiner Straße auf. Er begab sich auf den Balkon einer Wohnung und drang über die Balkontür in das Innere ein. Dort stahl er neben ...

