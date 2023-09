Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230912.6 Heide: Dieb schleicht sich in Haus

Heide (ots)

Während sich die Bewohnerin eines Hauses am Montagnachmittag in ihrem Garten aufgehalten hat, schlich sich ein Unbekannter in das Zuhause der Dame und bestahl sie.

Kurz nach 17.00 Uhr befand sich die Seniorin in ihrem Garten im Lobeskampweg. Als sie in ihr Haus zurückkehrte, kam ihr durch die Eingangstür aus dem Inneren ein Fremder entgegen, der sich ohne Worte in Richtung Lessingstraße entfernte. Mit dem Mann, der sich vermutlich durch die unverschlossene Tür ins Gebäude begeben hatte, verschwanden einige Schmuckstücke der älteren Dame.

Laut der Geschädigten war der Dieb dick und etwa 30 Jahre alt. Er hatte eine Glatze und eine gebückte Haltung und trug eine dunkle Jeans und ein blaues T-Shirt. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

