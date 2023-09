Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeuge im Visier von mutmaßlichen Brandstiftern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Stieghorst - Kriminalbeamte bitten um Hinweise zu einer Brandstiftung an der Wismarer Straße und einem Versuch am Fritz-Meister-Weg am Samstag, 09.09.2023. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten sehen sie bisher nicht.

Ein Zeuge hörte am Samstag, gegen 01:00 Uhr, einen lauten Knall und bemerkte dann, dass dichter Rauch aus einem Klein-Lkw trat. Beim Öffnen des Wagens durch die alarmierten Feuerwehrleute, entfachten die Flamen, die gleich darauf gelöscht wurden. Der weiße Miettransporter der Marke Mercedes Benz war auf einem Supermarktparkplatz nahe der Schweriner Straße abgestellt worden. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Am Fritz-Meister-Weg wurde eine Frau gegen 07:00 Uhr beim Zündeln an einem Pkw erwischt. Zuerst wurden Nachbarn auf die Tat aufmerksam und drohten damit, die Polizei zu rufen. Als sich wenig später die Fahrerin dem Auto näherte, flüchtete die Frau. Sie hatte versucht, den Ford Focus im hinteren Bereich in Brand zu stecken, was ihr nicht gelang.

Dank einer guten Täterbeschreibung konnten Polizeibeamte die Tatverdächtige an der Nahariyastraße ausfindig machen. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen die 23-jährige Bielefelderin ein.

Zeugen, die Hinweise, zu den beiden Taten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 zu melden.

